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Mamak'ta, çözümün adresi

Mamak’ta çözümün adresi olan “444 0 149” numaralı Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 24 saat Mamaklılara kesintisiz hizmet veriyor.

Mamak'ta çözümün adresi olan “444 0 149” numaralı Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 24 saat Mamaklılara kesintisiz hizmet veriyor.


Vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi ve karşılaştıkları sorunlara anında çözüm bulması amacıyla Mamaklılarla belediye arasında köprü vazifesi kuran çağrı merkezi, on yılda gelen yaklaşık 5 yüz bin çağrıya cevap verdi. Çağrı Merkezi hizmeti ile vatandaşa daha yakın olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşın taleplerini bizzat dinleyerek ve çalışmalarını vatandaşların talepleri doğrultusunda geliştirerek hizmet kalitesini arttırdıklarını söyledi.


Memnuniyetin adresi


Mamak halkına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi, memnuniyetin adresi olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 yü bin bin ilçe sakini, çağrı merkezi aracılığı ile belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı, borç bilgilerini sorguladı, evraklarını takip etti ve ödemelerini ne zaman ve nerede yapacaklarını öğrendi. Çağrı merkezi 2018 yılının başından itibaren ise 85 bin 981 çağrı aldı.

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