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Mamak'ta Cumhuriyet Bayramı'na özel turnuva

Mamak Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlediği futbol turnuvası başladı.

Mamak Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlediği futbol turnuvası başladı.


İlçe genelinde faaliyet gösteren U14 futbol kulüplerinin katılığı turnuvanın ilk maçı ise ev sahibi Yeni Mamak GSK ve Ankara Gençlik Gücü arasında gerçekleşti. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçtan yeşil-beyazlılar 3-1 gibi net bir skorla ayrıldı. Minikler oynadığı futbolla büyüklerine taş çıkartırken, kupaya bir adım daha yaklaştı. Turnuva 29 Ekim günü oynanacak final maçı ile sonlanacak.


Turnuvanın kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz bu anlamlı turnuva ile bir yandan çocuklarımızın bir araya gelip sosyalleşmelerini sağlarken, bir yandan da kardeşlik bağlarını güçlendiriyoruz” dedi.

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