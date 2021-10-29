Mamak'ta Cumhuriyet coşkusu koşu ile başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mamak'ta Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Üreğil Millet Bahçesi'nde bin 500 metrelik parkurda gerçekleştirilen koşuya 13 okuldan 8 takım ve 100 sporcu katıldı. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Cumhuriyet Koşusu'na Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlçede cumhuriyet coşkusunun her alanda yaşatıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Köse, "Bugün burada cumhuriyetimizin ateşinin hiç sönmeyeceğini bir kez daha kanıtladınız. Gösterdiğiniz efor ve koşular nedeniyle sizleri kutluyorum. Bizim gözümüzde hepiniz birer şampiyonsunuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.