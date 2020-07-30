Mamak'ta düğünlere korona virüs denetimi

Mamak Zabıtası ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan bulundurulması, masa ve sandalye mesafeleri incelendi. Mamak'ta 1 Temmuz itibariyle 56 düğünün denetlendiği ve kurallara aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak.

Düğün salonlarını ve sokak düğünlerini titizlikle denetlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar titizlikle devam ediyor. Bilindiği üzere mevsim gereği Mamak'ta bugünlerde sıklıkla düğünler yapılmakta. Düğün salonu işletmecilerinden ricamız almış olduğumuz kararların dışına çıkmamalarıdır. Düğüne katılanların ateşini ölçüp, sosyal mesafe kuralına uymalarını istemeleri ve işletmelerinin dezenfekte edilmesini sürekli olarak sağlamalarıdır, özelikle halay çektirmemeleridir. Denetimlerimiz ve tedbirlerimiz salgın bitinceye kadar devam edecektir” dedi.