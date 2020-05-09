Mamak'ta duvarlar renkleniyor

Elektrik trafo binaları ile açık alan duvarlarının boyandığı restore çalışmalarında mevcut taşlar tamiratları ve derzleri yapıldıktan sonra cilalanıp boyanarak çeşitli temalar işlenerek desenler oluşturuluyor.

Yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak'ı güzelleştirmek için duvarları boş görüntüsünden kurtarıyor, ilçemize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Duvarlarda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Ankara Kalesi, cami gibi değerlerin yanı sıra endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştiriliyor. Modern ve sanatsal çalışmaları ön plana çıkarıyoruz. Bu sayede şehrimizin değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlıyoruz” dedi.