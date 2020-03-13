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Mamak'ta endemik bitki türü bulundu

Dünyada sadece Mamak’ta yetişen yeni bir endemik bitki türü tespit edildi.

Dünyada sadece Mamak'ta yetişen yeni bir endemik bitki türü tespit edildi.


Hüseyin Gazi Dağı'nda 1400 rakımda bulunan ve Latincesi 'Prangos denticulata' olan “dişli çakşır” adı verilen bitki, eflatun ve beyaz renkleriyle dikkat çekici bir güzelliğe sahip. Türkiye'nin çok fazla endemik bitki türüne sahip olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu endemik türlerden biri de dünyada sadece Mamak'ta bulunan dişli çakşır bitkisi, bölgemiz sınırlarında yaşıyor. Tabiatın her bir parçasına çok önem veriyor, bizler de biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması adına Mamak'taki doğal güzelliklere sahip çıkıyoruz” dedi.

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