Mamak'ta gençlerden ailelere yemek dağıtımı

Mamak Çağlayan Mahallesi'nde yaklaşık 200 haneyi ziyaret ederek, hijyen ve dezenfekte kuralına uyarak yemek dağıtımı yapan gençlere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşlik etti. Başkan Köse ve gençler, evlerin kapısını çalarak, hem Ramazan aylarını tebrik etti hem de sıcak yemek bıraktı.

Gençleri tebrik eden Başkan Köse, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Bu yıl korona virüs nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ancak biz her daim milletimizin yanında yer almaya, onları asla yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin başlattığı bu iyilik hareketi tüm dünyayı sarsın inşallah. Genç kardeşlerimizle çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek ailelerimizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız‘ın selamlarını ileterek, her sofra bir dua diyerek sıcak yemekler bıraktık” dedi.