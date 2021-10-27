Mamak'ta gençlik kamplarına kayıtlar başlıyor

14-16 yaş arası erkek öğrencilerin katılacağı doğa kampına kayıtlar başlıyor.

Kastamonu Yolkonak'ta 19-22 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek kampa katılacak gençlere iki aşı veya PRC testi zorunlu olacak. Bilgi ve kayıt için 0312-391-06-34, 375-85-70, 365-53-31 nolu telefonlardan bilgi alınabilecek.

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız hem de keyifli vakit geçirmelerini

sağlayacağız. Dostluk bağlarını güçlendirecek, doğayı yakından tanıma imkanı bulacak olan gençlerimize aynı zamanda sağlıklı bireyler olma bilincini aşılayacağız” dedi.