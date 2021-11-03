Mamak'ta "Gönül Coğrafyamız" konseri

Mamak Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Gönül Coğrafyamız" adlı konserle Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu vatandaşlarla buluşacak.

Mamak Belediyesi Türk Dünyası'nın farklı coğrafyalarından seçkin eserleri vatandaşlarla buluşturacak. Mamak Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün birlikte düzenleyeceği "Gönül Coğrafyamız" konserinde Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu birbirinden güzel dans ve şarkılarla davetlilere muhteşem bir gece yaşatacak. Şef Cem Gürdal yönetimindeki konser, 4 Kasım saat 20.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

İlçe genelinde kültür ve sanatın tüm dallarına yönelik hizmetler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak'ımızda vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirecekleri olanaklar sunmaya devam ediyoruz” diyerek, vatandaşları Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden seçkin eserlerin seslendirileceği konsere davet etti.