İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak'ta günde bin 700 araç dezenfekte ediliyor

Mamak Belediyesi, hizmet binası önüne kurduğu mobil istasyon ile virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.


Günde bin 700 aracın dezenfekte edildiği mobil istasyonda talep eden vatandaşların ateşi de dijital termometrelerle ölçülüyor. Dezenfekte işlemi sırada araç sürücülerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşlar bilgilendiriliyor.


"Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutuyoruz"


Toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılımını minimuma indirmek adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri de mobil istasyonumuz. Dolaşımda olan araçları dezenfekte ederek riski azaltıyoruz. Virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıyoruz. Dezenfekte işlemi sırasında da vatandaşlarımıza ikram araçlarından çay ve çorba ikram ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.