Mamak'ta Havuzlar Kışa Hazır

Yaz ayları boyunca 734 kişinin faydalandığı tesis, sonbaharda yapılan bakım çalışmalarının ardından kış mevsimine hazır hale getirildi. Vatandaşların kışın da yüzme keyfi yaşayacağı yüzme havuzunda kursiyer ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuz, her yıl olduğu gibi bu kış da insanların ilgi duyduğu mekânlardan bir tanesi olma yolunda emin adımlarla hizmetlerine devam edecek.

"Gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz"

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin dört mevsim hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz” dedi.