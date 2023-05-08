Mamak'ta inovatif fikirler ödüllendirildi

Mamak Füzyon, yaşam bilimleri ve sağlık alanında inovatif fikirler üretmek amacıyla Bioinnovation yarışması düzenledi. Durali Alıç Gençlik Merkezinde gerçekleşen proje yarışması süreci 4 ay sürdü.

Yaşam bilimleri ve sağlık alanında sanayiye uyarlanabilir-ticarileştirilebilir ürün ve fikir geliştirme amaçlı ve Türkiye'nin parasetamol üreticisi ATABAY Kimya sanayi ve Ali Raif İlaç sponsorluğunda düzenlenen Bioinnovation yarışmasına katılan lisans ve yüksek lisans öğrencileri, inovatif fikirlerini ekosisteme kazandırdı.

20 üniversiteden özel seçilen takımlar, 4 ay boyunca projelerini aldıkları eğitim ve mentorluklar ile geliştirdi. Sürecin son 50 saati ise Ankara'da yüz yüze olarak jüri sunumlarıyla tamamlandı.

Yarışmacı olarak yer alan üniversite takımları şu şekilde; İstanbul Teknik Üniversitesi Genetik Takımı, Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Takımı, Yozgat Bozok Üniversitesi Genetik Takımı, Yıldız Teknik Üniversitesi Genetik Takımı, Bartın Üniversitesi Genetik Takımı, Ordu Üniversitesi Genetik Takımı, Uşak Üniversitesi Biyoloji Takımı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genetik Takımı, OSTİM Teknik Üniversitesi Makine Mühendisleri Takımı, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Takımı, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Takımı, Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Takımı, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Takımı, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Takımı, Atılım Üniversitesi Kimya Takımı, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Takımı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Takımı.

Süreç boyunca 20 üniversite takımı, sektör odaklı eğitimlerini Acıbadem Üniversitesi Tekmer'den, girişimcilik, finans, pazarlama gibi eğitimlerini ise Ostim Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Merkezinden aldı.

Yarışmanın son 50 saatinde 20 üniversite takımı, Mamak Füzyon'da bir araya gelerek hep beraber projelerine son rötuşları yaptı. Jüri sunumlarının ardından ise Ostim Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar ile birlikte yarışmacılar katıldı.

4 ay süren maratonda; İstanbul Teknik Üniversitesi CaToFlow Takımı birinci, Marmara Üniversitesi Viridi Takımı ikinci, Erciyes Üniversitesi Omega Takımı üçüncü oldu.

“Yarışmalara katılan tüm arkadaşlarımız, zamanımızın mucitleri”

Yarışmaya katılan tüm genç yarışmacıların zamanın birer mucidi olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geçmişimize, kendi tarihimize baktığımızda çok önemli keşifler var. Onlar da insandı, sizler de insansız. Yeter ki donamlarınızı artırın, iyi kullanın, alet çantanızı doldurun ve çok ileri bakın. Bir filozof diyor ki ‘İnsan yeryüzünde bir çukurun içindedir, oradan bakar gökyüzüne ve gördüğü yeri dünya sanır' diyor. Öyle değil işte, o çukurdan çıkıp, en yükseklere çıkıp, en uzağa bakıp çalışmak lazım. Bu bir cesaret ve özgüven işi. Ben bu özgüveni ve cesareti, tüm öğrencilerimizde tüm gençlerimizde görüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. Gücümüzün yettiğince size alan açmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası size ait. İnşallah en iyisini yapacaksınız ben buna inanıyorum” dedi.