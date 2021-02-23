Mamak'ta inşaat sektörü hız kazanıyor

Mamak Müteahhitler Derneği'nde gerçekleşen bir toplantı ile ilçede yapılacak projeler masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, yönetim kurulu üyeleri, yapı denetim firmaları ve mimari proje sahipleri bir araya geldi.

“Güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz”

Toplantıda inşaat sektörünün önemini vurgulayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, “Dönüşümün en önemli ayaklarından birisi özel müteşebbislerimiz, müteahhitlerimiz. Mamak için hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı etkilediğini hatırlatan Keleş, “İlçemizde ekonominin hareketlenmesinde inşaat sektörü etkili oluyor. Sektör şu an duraklama dönemi yaşasa da biz ilçemizde yatırım yapan siz değerli müteahhit arkadaşlarımızla planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“Müteahhitlik, ekonominin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat sektörünün en önemli unsurdur”

Belediyelerin ve müteahhitlerin ortak çalışması ile yeni yatırım olanaklarının oluşacağının altını çizen Keleş, “Müteahhitlik, ekonominin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat sektörünün en önemli unsurdur. Müteahhitlerimiz ile el ele vererek inşaat sektörüne yeni yatırım imkanları açacak gayretleri ortaya koyuyoruz. Mamak Müteahhitler Derneği üyeleri olarak sizler ve bizler ilçemizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Bütün gelişim kavşaklarında birbirleriyle buluşanlar belediyeler ve müteahhitler oluyor. Belediyeler hayata geçirilen projeler ile şehrin imar ve inşasına yol göstericisi, müteahhitler de o yoldan giderek şehri inşa ediyor” değerlendirmelerinde bulundu.