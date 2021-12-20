Mamak'ta Kadın Sağlığı Farkındalık Günleri başlıyor

Lokman Hekim Üniversitesi ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü çerçevesinde Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Gebelik Öncesi Sağlık, Gebelik Dönemi, Doğuma Hazırlık ve Emzirme, Menopozal Dönemde Sağlık, Jinekolojik Kanserlerden Korunma ve Erken Tanı gibi birçok konuda eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, 21-23 Aralık tarihlerinde Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde ücretsiz olarak verilecek.

"Eğitimlerimiz artarak devam edecek"

Kadın sağlığı konularında merak edilen tüm süreçlerin bu etkinlik ile cevap bulacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar Mamaklı hanım kardeşlerimizi birçok etkinlik ve seminerle bir araya getirdik. Hem kişisel gelişime katkı sunacak etkinliklere hem de sağlık konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirecek çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.