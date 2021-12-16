Mamak'ta kar teyakkuzu

Bin kişi ve 100 araçla yapılan tatbikatta, 20 kar küreme aracı, 3 greyder, 2 loder, 55 kamyon ve kamyonet, 12 kazıyıcı yükleyici kepçe, 8 tuz nakli kamyon aracı hazır bulundu.

Bin kişi ve 100 araçla yapılan tatbikatta, 20 kar küreme aracı, 3 greyder, 2 loder, , 55 kamyon ve kamyonet, 12 kazıyıcı yükleyici kepçe, 8 tuz nakli kamyon aracı hazır bulundu. Tatbikata bin personelin yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “2.5 yıldır olduğu gibi 161 kritik noktada 1.000 acil müdahale personeli, 100 araç ve güçlü filomuzla kışın zorlu şartlarına hazırız. Gece gündüz demeden güzel Mamaklıların hizmetindeyiz. Hayatın aksamaması için cadde sokak demeden 7/24 tüm ekiplerimizle teyakkuzdayız” dedi.

“Çalışmalarımızı belli bir plan çerçevesinde yürütüyoruz”

Karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturulan kriz masasıyla sorunlu bölgelere

anında müdahale edileceğini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çalışmalarımızı belli bir plan çerçevesinde yürütüyoruz. Bu kapsamda önceliğimizi ana arterlere veriyor, kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda ise vatandaşlarımızdan gelen talepleri ivedi şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bir kar yağışı durumunda 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcayarak, Mamak'ta karla kapalı tek bir yol bile bırakmayacak” dedi. Başkan Köse, “Her hafta sonu nasıl sokakları köşe bucak temizliyorsak, kar yağdığında da aynı çalışmaları yapacağız. Kapalı tek bir yol, buzlu tek bir kaldırım kalmayacak. Güzel Mamaklılar rahat etsin diye gece gündüz demeden, kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde bin kişilik hizmet ordusuyla çalışmalarımızı kış boyunca sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği konusunda vatandaşları uyardı

Vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyaran Köse, “Vatandaşlarımızın da aldığımız tedbirlerin yanı sıra kendi önlemlerini almalarını bekliyoruz. Herkesin belirlenen kurallara uyması çok önemli. Araç ve trafik güvenliği için kış lastiği, zincir v.b. bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.