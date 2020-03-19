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Mamak'ta karla mücadele ekipleri iş başında

Başkent’te başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkent'te başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Aralıklarla devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor. Olumsuz hava koşullarında belediye ekiplerinin ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden hizmet ediyoruz” dedi.

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