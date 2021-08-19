Mamak'ta Kerbela Şehitleri anıldı

Hüseyin'i Anma ve Mah-ı Muharrem Aşure Programı düzenlendi.

Mamak belediyesi tarafından Hz. Hüseyin'i Anma ve Mah-ı Muharrem Aşure Programı düzenlendi. Mamak Belediyesi bünyesinde Kartaltepe Parkı'nda gerçekleştirilen Mah-ı Muharrem ayı anma etkinliğine katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zulmedenlerin iyi anılmayacağını söyledi ve birlik, beraberlik mesajları verdi. Anma etkinliğine Başkan Köse'nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Alevi- Bektaşi kanaat önderleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel sembolünün Aşure Günü olduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bu önemli günün manevi havasında Mamaklı hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, şahadetlerinin seneyi devriyesinde başta Hz. Hüseyin olmak üzere, tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure programı vesilesiyle bizleri gönül sofralarında buluşturan Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kardeşlik bu topraklarda kıyamete kadar yaşayacak”

Kerbela Olayı'nın insanlığa karşı yapılmış bir zulüm olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hak için adalet için şehit olunan bu yolda bizlerde bunun sızısını bugün yine aynı duygularla hissediyoruz. Bu tarih, bu medeniyet ve bunlarla beraber hep birlikte inşa ettiğimiz geleceğin hepsi bizimdir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz beraberiz ve kardeşiz. Biz bir elin parmaklarıyız bu kardeşlik bu topraklarda kıyamete kadar yaşayacak inşallah” dedi. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen Köse, “Aşure günü bereketin timsali olan ve içerisinde birçok manayı taşıyan önemli bir gündür. Bugün Kerbela'dan çıkardığımız dersle daha çok anlayış ve çok derin bir feraset göstermeliyiz. Her türlü kutuplaşmayı bir kenara bırakarak gönüllerimizi açmalı ve kardeşçe daha çok kenetlenmeliyiz” diye konuştu.