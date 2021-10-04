Mamak'ta Kişisel Gelişim Yolculuğu Başlıyor

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde ödüle layık görülen proje kapsamında gençler yarını yöneten ve geleceğe yön veren yetişkinler olmaları için ihtiyaç duydukları becerileri; teorik ve uygulamalı öğrenme tekniklerini deneyimleyecek.

4 modülden oluşacak ve 8 ay sürecek eğitimler, hafta sonu (Cumartesi, Pazar; saat 09.00-12.00 / 14.00-16.00) saatlerinde Mamak Belediyesi bünyesindeki tesislerde ve belirlenecek kamplarda gerçekleştirilecek.

En önemli güç kaynağımız gençler

Gençlerin kendilerini tanımalarını sağlamak, potansiyellerini fark etmeleri sağlamak, hayatlarında daha başarılı ve etkili bireyler olmasına katkıda bulunmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “En önemli güç kaynağımız gençler. Bizlerde geleceğimizin teminatı gençlerimizin için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

4 modülden oluşuyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gençlerin kendileri, aileleri, çevreleri ve topluma dair farkındalık kazandırma, özgüven artırma, problem çözme, geleceği planlama, toplumsal uyum ve dayanışma amacıyla oluşturulan modüller ise şöyle:

1.Modül: “Ben Kimim?” ve Potansiyelim Ne?

2.Modül: İlişkilerde Ben Kimim?

3.Modül: Yenilikçi Yaklaşım ve Problem Çözme

4.Modül: İyilik İçin Harekete Geçmek.