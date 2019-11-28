Mamak'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor

Köşe bucak temizliği tüm hızıyla devam ettiği Mamak'ta 250 kişiden oluşan hizmet ordusu, bu hafta Kıbrıs Mahallesi'ni baştan sona temizledi.

Mamak'ta bu hafta Kıbrıs Mahallesi'nde temizlik yapan ekipler, yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini tamamladı.

Çağdaş bir kent yaşamının temiz ve sağlıklı bir çevre ile mümkün olabileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda halkımızdan bu yapılan temizlik çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” dedi.