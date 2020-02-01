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Mamak'ta kursiyerlerden gitar konseri

Mamak Belediyesi, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Etkinliğin bu seferki adresi ise Ekin Aile Merkezi oldu.


Eğimin pratiğe dönüştüğü aile merkezinde, gitar kursiyerleri konser verdi. Dönem boyunca aldıkları eğitimi icra eden kursiyerler dinleyicilerden tam not aldı.


"Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız"


Sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak'ın kültür ve sanatla anılması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Mamak bu yönüyle de her zaman var olmaya devam edecek. Yarınlarımızın sanata ve kültüre olan ilgisini artırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

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