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Mamak'ta kuşlar için günde 100 yuva

Mamak Belediyesi, kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günde 100 adet kuş yuvası üretiyor.


Mamak Belediyesi, kuşların barınması için çevreye uyumlu kuş yuvası yapmaya başladı. Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde üretilen kuş yuvaları, uygun alanlarda ağaçlara yerleştirilecek. Günlük 100, haftalık bin adet üretilen kuş yuvası ile yaz ve kış ayları boyunca pek çok kuşun beslenme, tüneme ve keskin hava geçişlerinden korunması amaçlanıyor.


İhtiyaca göre kuş yuvalarının sayısını artırabileceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hazırlanan yuvalarda canlıların asla zarar görmeyeceğini belirtti. Köse, “Mamak Belediyesi olarak çevre, doğa ve hayvanların korunması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan evler yapmaya başladık. Uygulama ile ağaçlara monte edilen renkli ahşap evlerin içerisine buğday yemi bırakarak, kuşların bu alanlara alışmasını sağlayacağız. İlçe genelinde özellikle parklarımızda bulunan tüm ağaçlarda bu çalışmamız devam edecektir. Yaban hayatını korumak, sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar devam edecektir” dedi.

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