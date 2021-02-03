Mamak'ta masal gibi atölye

Mamak Belediyesi, Necip Fazıl Aile Merkezi'nde çocukların zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri için masal atölyesi kurdu. 3-6 yaş grubu için oluşturulan atölyede 15 çocuk, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı ile keyifli dakikalar geçirdi.

Etkinliğin salgın dolayısı ile tüm sağlık koşulları göz önünde bulundurularak düzenlendiğini ifade Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, aile merkezlerinde kadınlara ve çocuklara yönelik eğitimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında yavaş yavaş başlatıldığını belirtti. Başkan Köse, "Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine oldukça önem veriyoruz. Bu etkinlikle onların analitik düşünmelerine, hikaye üzerinde çözümler yapmalarına, hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladık. Aile merkezi eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerimizi devam edecek” dedi.