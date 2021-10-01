Mamak'ta “Matematiksel Bilim Toplantıları” düzenlenecek

Türkiye'de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturan Mamak Belediyesi, çağın dinamik değişimini yakalamak adına hayata geçirdiği Mamak Füzyon çatısı altında Matematiksel Bilim Toplantıları'nı başlatıyor.

Prof. Dr. M. Taner Koşan, Doç. Dr. Miraç Çetin, Doç. Dr. Aynur Özcan katılımıyla gerçekleşecek ilk toplantıda Müzik ve Matematik İlişkisi, Jonglörlük Döngüleri Evren ve Matematik konuları ele alınacak. Her ayın ilk cumartesi günü düzenlenecek toplantılarda hem nitelikli insan yetiştirme hem de yüksek katma değerli ürün ihracatında pay artırmayı sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin dijitalleşen dünyanın zararlarından korunması ve üretime yönlendirilerek onları çağın gerekliliklerine en uygun şekilde hazırlamak için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Füzyon markası ile hayata geçen Mamak Teknoloji ve Girişimcilik Merkezimizde gençlerimizle yeni nesil öğrenme aktarım mekanizmalarını uçtan uca bilimden üretime uzanan süreci kurgulamış olacağız. Burada edindikleri deneyimlerle gençlerimiz hem ülkemize hem de ilçemize katma değer sunacak” dedi.