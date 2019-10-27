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Mamak'ta Mehmetçik için kan bağışı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlık binası önünde hazır bekleyen Türk Kızılayı tırında Mehmetçik için kan bağışında bulundu.


Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı iş birliği ile Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Başkanlık Binası önüne konuşlanan tır da gerçekleşen kampanyaya Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kan bağışında bulunarak destek oldu.



Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can


Sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan birçok vatandaş ve belediye personelinin de destek olduğu kampanya kapsamında tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarının altını çizen Köse, "Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası kapsamında vatandaşlık görevimizi yerine getirerek, kahraman Mehmetçiğimiz için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduk. Bağışlanan her kan kurtarılan üç can. Siz de kan bağışı yaparak umut olup, hayat kurtarabilirsiniz” dedi.


18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin katıldığı kampanyada kan vermek isteyen bağışçıların önce genel durumu değerlendirildi, kan basıncı ve nabzı ölçüldü ve kan sayımı yapıldı. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı hap ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.

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