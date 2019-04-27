İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mamak'ta meslek liseleri tanıtıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8.

Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Mesleki Eğitim ve Tanıtım Fuarı”na katıldı.


Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuara Köse'nin yanı sıra Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verilmesi amacı ile açılan fuarda, Mamak'ta bulunan 19 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalar tanıtıldı.



Meslek altın bileziktir


Başarının anahtarının çalışmaktan geçtiğini kaydeden Köse, “Karar aşamasında olan ortaokul öğrencilerimizin meslek tercihlerinde etkili olacak bir fuar. Meslek altın bir bileziktir. Başarının anahtarı da çalışmaktır. Farklı meslek gruplarının çalışmalarından oluşan bu fuar, gelecekte çocuklarımızın nasıl bir meslek istediğinin farkında olması ve başarılı olmasını da etkileyecektir” dedi. Fuardaki standlarda radyo ve televizyon, grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve eğitimi, bilişim teknolojileri vb. mesleki eğitim alanları tanıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.