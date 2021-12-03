Mamak'ta miniklerden çim adam etkinliği

Minikler, Mamak Belediyesi Yunus Emre Bilim ve Sanat Merkezi'nde kendi elleriyle çim adam yaparak hem çevre bilinci hem de doğa sevgisi kazandı.

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan aile, bilim ve sanat merkezlerinin minik öğrencilerini her gün farklı bir etkinlikle buluşturmaya devam ediyor. Aldıkları teorik eğitimleri uygulamaya koyarak keyifli anlar yaşayan minikler, bu hafta Yunus Emre Bilim ve Sanat Merkezi'nde kendi elleriyle çim adam yaparak hem çevre bilinci hem de doğa sevgisi kazandı. Talaş, ince çorap, çim tohumu ile kendi çim adamlarını yapan minikler, yeteneklerini sergiledi. İnce motor gelişimine katkı sağlayan etkinlikte minikler hem grup çalışmasının hem de yardımlaşmanın önemini kavradılar.