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Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program

Mamak Belediyesi pandemi koşulları gereği, Miraç Gecesi’nde vatandaşlara sosyal medya aracılığı dopdolu bir içeriğe sahip Miraç Kandili Özel programı düzenlendi.

Mamak Belediyesi pandemi koşulları gereği, Miraç Gecesi'nde vatandaşlara sosyal medya aracılığı dopdolu bir içeriğe sahip Miraç Kandili Özel programı düzenlendi. Mamak Belediyesi ve Mamak Müftülüğü'nce, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmalarının ardından program ilahilerle ve dualar eşliğinde son buldu.


Köse, Mamaklıların kandilini kutladı


Vatandaşların manevi duygularına tercüman olabilmek amacıyla özel bir program hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikle milletimizin ve İslam âleminin Miraç Gecesi'ni kutluyorum. Miraç Gecesi'nin hürmetine, dualarımız Mescid-i Aksâ'nın kurtuluşu için olsun, ümmetimizin ve tüm insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşaması için olsun” dedi.

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