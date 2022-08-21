Mamak'ta nohut hasadı

Belediye Başkanı Murat Köse, Zirvekent Mahallesi'nde çiftçilerle beraber nohut hasadına katıldı. Mamak Belediyesi 83 çiftçiye 250'şer kg yüzde 90 hibe ile nohut tohumu desteğinde bulunmuştu. Üretimi destekleyen, üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Köse “Çiftçilerimize verdiğimiz nohut tohumu desteğimizle ekilen tarlalarda, nohut hasadını yaptık. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz. Bereketli olsun inşallah. Bugün verdiğimiz destekle ortaya çıkan tabloyu görüyoruz. Çiftçimizin yüzünü güldürdük çok şükür. Bundan sonra da tarımla ilgili vereceğimiz desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak'ın üretimdeki payının artırılmasını, Mamak'ın bu konuda söz sahibi olmasını, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesini ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlamasını, bunların yanı sıra tüketicilerin de sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz” dedi.

Çiftçiler, Mamak Belediyesinin sağladığı hibe desteğinden memnuniyetlerini dile getirdi ve Başkan Köse'ye teşekkür etti.