Mamak'ta okullar dezenfekte ediliyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, okulların ortak kullanım alanlarını dip bucak temizliyor. Ebeveynlerimizin gönlü rahat olsun" dedi.

Mamak Belediyesi tarafından, Mamak geneli okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kapsamında sınıflar, koridorlar, tuvaletler, kantinler, kapalı spor salonları ve diğer ortak kullanım alanları dip bucak temizlendi. Dezenfekte işlemlerinin ilçedeki tüm okullarda devam edeceği ifade edildi.

“Ebeveynlerimizin gönlü rahat olsun”

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak adına okullarda dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, okulların ortak kullanım alanlarını dip bucak temizliyor. Ebeveynlerimizin gönlü rahat olsun, ilçemizdeki tüm okulları yüz yüze eğitim için güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.