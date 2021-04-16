Mamak'ta Ramazan davulu geleneği sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede Ramazan'da uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında Ankara'da, Mamak Belediyesi, Ramazan davulcularını belirledi. İlçede geleneğin yaşatılması amacıyla sahur vaktinin geleneksel habercileri, Mamak'ın dört bir yanına dağıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle birlikte evlere ve apartmanlara girmeleri yasaklanan davulcular, bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak. 3 kişilik ekipler halinde toplam 30 ekipten oluşan Ramazan davulcuları, sahur vaktinde maniler eşliğinde insanları uyandırmaya devam edecek.

Mamak'ta bu yıl da geleneğin yaşatıldığını kaydeden ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle biraz sıkıntılı, biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek bayrama eriştiğimizde bu sıkıntılardan hem milletimiz hem de tüm insanlık kurtulmuş olur ve gerçek bir bayram sevinci yaşarız. Tabii ki geleneklerimiz göreneklerimiz ve hassas olduğumuz konuların devam etmesi için kaygılarımız var. Biz kültürüne önem veren bir ilçeyiz, bu geleneğimizin devam etmesini istiyoruz. Ramazan davulculuğu artık sahurla özdeşleşmiş durumda. Bu alanda görev yapacak kardeşlerimiz belediyemize başvurularını yaptılar. Bizlerde bu kardeşlerimizin başvurularını değerlendirdik ve kimliklerini kendilerine teslim ettik. Ramazan ayı süresince Ramazan davulcuları vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar ve aynı zamanda bu özel geleneği yaşatmış olacaklar. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.