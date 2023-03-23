Mamak'ta Ramazan sevinci

Mamak Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara'ya gelen ve Mamak'a yerleşen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. “Gönüllü Kardeş Aile” projesi çerçevesinde Mamak Belediyesi personeli Ramazan'ın ilk gününde depremzede aileleri ziyaret etti. Mamak Belediyesi personeli ve müdürleri, Gönül Çarşısı'nda hazırlanan yardım kolilerini alarak depremzede ailelere ulaştırdı.

Mamak'a gelen depremzede aileler, 11 ayın sultanı Ramazan'da kendilerini ziyaret eden belediye personellerine ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkürlerini iletti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizde başlatmış olduğumuz Gönüllü Kardeş Aile projemizle depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının ilk gününde de personelimiz kardeş ailelerine ziyarette bulundu, hem Ramazan aylarını tebrik etti hem de hal hatır sorarak ihtiyaçlarını not aldı. Mamak Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.