Mamak'ta sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor

Mamak Belediyesi, Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi'nin proje çalışmalarını tamamladı.

Mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan merkez, 2 kattan oluşacak. 638 metrekarelik alana inşası yapılacak olan merkezin içerisinde 5 adet muayene odası, acil müdahale odası, aile planlama odası, aşı bebek izleme odası, bekleme salonu, gebe izleme ve güvenlik hizmetleri yer alacak. Mamaklı hemşehrilerin yaşam kalitesini yükseltmek adına sağlık yatırımlarına destek verdiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile sağlık merkezlerimizle hastanelerimizin yükünü hafifletiyor, sağlık hizmetini mahalle sakinlerimizin yanı başına getiriyoruz. En kısa zamanda ihalesine çıkacağımız Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi'miz kıymetli hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.