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Mamak'ta sokak sanatçıları mahalle mahalle gezerek konser verdi

Mamak Belediyesi, Anneler Günü’ne özel düzenlediği etkinlikle 50’yi aşkın Roman sokak sanatçısıyla sokakları gezdi.

Mamak Belediyesi, Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikle 50'yi aşkın Roman sokak sanatçısıyla sokakları gezdi.


Mamak Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 50'yi aşkın Roman sokak sanatçısıyla 15 mahalleyi sokak sokak gezdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan annelerin Anneler Günü'nü kutlamak için sokak sokak gezen müzisyenler, evlerindeki vatandaşlara konser verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında doyasıya eğlendi.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözlerini hatırlatarak, "Bizleri karşılıksız seven, varlığımızı bir anlamda bir şekliyle borçlu olduğumuz sevgili annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onlara sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.


65 yaş üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik izni hatırlatan Köse, "Onlar da güzel bir ilkbahar gününde yürüyüşlerini yapıyorlar. Biz iki konuyu birleştirerek güzel bir etkinlik yapmayı planladık. Musiki Muallim Mektebimizin müzisyenleriyle beraber sokaklarda hem annelerimizin hem de büyüklerimizin günlerini kutlayacağız. Her ne kadar ellerini öpemesekte uzaktan selamlaşacağız" diye konuştu.


Kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan 103 yaşındaki Dudu Demirci'yi ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Demirci'ye kolonya ve karanfil hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

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