Mamak'ta sokak ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

Mamak'ta sokak ve kaldırımlar hem dezenfekte ediliyor hem de yıkanıyor.

Mamak Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, kaldırımlar ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler, sokak ve kaldırımları yıkadıktan sonra, fırça ile temizledi. Tazyikli su ile durulanan kaldırımlara bu işlemin ardından dezenfektan sıkıldı. İlçedeki kaldırımların bu şekilde temizlenip dezenfekte edildiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı Covid-19 virüsüyle mücadele etmek üzere yeniden şekillendirdik . Artık sadece yıkamakla kalmıyor Güzel Mamak'ımızın sokak ve kaldırımlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Personelimiz ve imkanlarımız ile 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Halk olarak gerekli tedbirleri alalım. Zorunlu değilse evden çıkmayalım. En az bir-iki metrelik sosyal mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğe dikkat edelim” dedi. Mamak Belediyesi'nin koronavirüsü durdurmaya yönelik dezenfekte işlemleri salgının yayılması durdurulana kadar ilçe genelinde devam edecek” dedi.