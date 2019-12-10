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Mamak'ta temizliğe devam

Mamak Belediyesinin başlattığı köşe bucak temizlik ve bakım çalışması kapsamında Diriliş ve Altınevler mahalleleri baştan sona temizlenerek bakım çalışmaları yapıldı.


250 kişilik Mamak Belediyesi temizlik ekibi, yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe genelinde sürdürülen hummalı bakım çalışmaları ile Mamak'ın sokaklarına ve çevresine sahip çıktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her hafta sonu bir mahallemizde uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmamız kapsamında ekiplerimiz mahallelerimizi köşe bucak temizliyor, pazar yerlerini yıkıyor, yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguluyor. Yollarımız onarılıyor, ardından asfaltlanıyor. Vatandaşlarımızın da bu çalışmalara hassasiyetle yaklaşarak daha duyarlı olmalarını, Mamakımızın güzelliğini korumalarını istiyoruz” dedi.

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