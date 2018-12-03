Mamak'ta Vale Eğitim Semineri

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından belirli periyotlarla düzenlenen Vale Eğitim Seminerleri'nin Ankara oturumu, Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti.

Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk ve Kişisel Gelişim Uzmanı Adem Karafillik tarafından verilen eğitimlerde yaklaşık 300 Vale'ye meslekteki yenilikler ve yasal sorumlulukları anlatıldı. Toplum yararına düzenlenen her organizasyona destek verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sivil toplum kuruluşlarıyla birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Bugünde belediye olarak vale eğitim seminerine ev sahipliği yaptık” dedi.

Vale-Değnekçi ayrımı yapılmalı

Yaklaşık 4 saat süren seminerde, valelerle ilgili medyaya yansıyan olumsuz haberlerdeki söz konusu kişilerin vale olmadıklarının altını çizen TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, vale ve değnekçi ayrımının yapılması gerektiğini vurguladı. Kurumsal firmalarda çalışan valelerin ileri sürüş tekniklerinin yanı sıra psikolojik desteğe kadar pek çok konuda da yeterli olduğunu kaydeden Nohutçu, “Haberlerde konu olan kişiler değnekçi olarak tabir ettiğimiz kişiler. Bunlar genellikle kulüp ya da restoranların park sorununu halletmeleri için bahşiş karşılığı sigortasız çalıştırılan kişiler. Haberlerde kullanılan “vale” tanımlaması doğru değil” açıklamasında bulundu. Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyon Başkanı Serkan Bakırtaş da vale mesleğinin büyükşehirlerde ihtiyaç olduğunu, çalışanların da son derece profesyonel olduğunu söyledi.

Kadın vale dönemi

Seminerin en önemli adımlarından biri de kadın valeler oldu. Valelik mesleğinin zor bir meslek olduğunu kaydeden kadın valeler, öfke ve stres yönetimini iyi öğrendikten sonra bu zorlukların azalacağını belirttiler.