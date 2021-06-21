Mamak'ta yaz konserleri devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerinde, pandemi kurallarına uygun şekilde her hafta farklı sanatçılar sahne alıyor.

Mamak Belediyesi, yaz akşamlarında Mamaklıları sanat ve sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde her hafta birbirinden değerli sanatçıların ağırlandığı 75. Yıl Saime Kadın Amfi Tiyatro'nun bu kez konukları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Topluluğu sanatçılarından Nilgün Kabacı ve Nahide Saygun oldu. Keyifli dakikaların yaşandığı konserde vatandaşlar da seslendirilen şarkılara ve türkülere eşlik etti. Yaz boyunca açık hava konserleriyle sevilen sanatçılar, şarkı ve türküleri Mamaklılar için her Cumartesi yorumlayamaya devam edecek.

Artık bir araya gelebiliyoruz

Kısıtlamalarda belediye etkinlikleri dijital platformlarla evlere taşıdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hükümetimizin başarılı uygulamaları ile yine sosyal mesafe kurlarına uygun olarak artık bir araya gelebiliyoruz. Bu birlikteliği de Cumartesi günleri düzenlediğimiz yaz konserlerimiz ile taçlandırıyoruz. Tüm Mamaklılara iyi eğlenceler diliyor, tedbirlere uymaya devam etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.