Mamak'ta yaz temizliği

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde dökülen yaprakları büyük bir titizlikle temizleyen Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışarak ilçede pırıl pırıl bir temizliğe imza atıyor.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere sokak ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçlarıyla süpürdü. Yollar da su tankerleri ile özel solüsyonlu ve bol köpüklü suyla yıkandı. Ara sokakların mıntıka temizliği ise çalı süpürgeleriyle yapıldı. Park, bahçe ve mesire alanları başta olmak üzere her yeşil alanda yıl boyunca sürdürülen ot biçme, yabani ot temizleme, kent mobilyaları bakım ve onarım, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakımı ve mıntıka temizliği de büyük bir özveriyle devam ettiriliyor.