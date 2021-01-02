Mamak'ta yeni yılın ilk mesaisi temizlikle başladı

Mamak Belediyesi'nde 2021 yılının ilk mesaisi, temizlik çalışmaları yapılarak başlandı. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde olduğu saatlerde hem gece hem de gündüz olmak üzere cadde ve sokaklarda ki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışan ekipler, ayrıca çöp konteynerlerinin temizliği, yıkanması ve sokakların her gün süpürülmesi gibi rutin temizlik hizmetlerine de aralıksız devam ediyor. Yeni yılın ilk mesaisiyle birlikte kısıtlamayı fırsata çevirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Biz bu milletin hizmetkarıyız. Milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya söz verdik. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdürdüğümüz çalışmalarla ilçemizi yeniliyoruz. Sokağa çıkma yasağıyla ilçemizde sessizlik hakim. Sokaklar ve caddeler bomboş. Çalışma arkadaşlarımız ilçe genelinde temizlik, yıkama, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz” dedi.

Çiçek gibi Mamak

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yılın ilk mesaisinde ilçe genelinde girilmedik sokak temizlenmedik mahalle bırakmadı. Bu kapsamda ekipler belirlenen program dahilinde sabahın erken saatleri ile birlikte önce süpürülen sokakları ardından mahallede bulunan çöp konteynerlerini dezenfektesi, tamir ve onarımı, park ve oyunlarının temizliklerini eksiksiz yapıyor. Ekipler son olarak sokakları dezenfekteli tazyikli yıkama ile programı sonlandırıyor. Gece de caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, Mamak'ın mahallelerini çiçek gibi yapıyor.