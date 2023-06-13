Mamak'ta yıl sonu sergileri düzenlendi

Sergi açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer katıldı. Sergilerde hanımların el emeği göz nuru eserleri, sergiyi gezenleri kendine hayran bıraktı. Mamaklı hanımlar tarafından hazırlanan el işlemesi çantalar, şallar, örgü oyuncaklar, çeyizlik ürünler tam not aldı.

“Aile Merkezlerimizin sayısını arttıracağız inşallah”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, sergileri sürekli düzenlendiklerini belirterek, “Hem Mamaklı hanım kardeşlerimizin ortaya çıkardığı eserleri görme fırsatımız oluyor hem de onlarla hasbihal ediyoruz. Mamaklı kardeşlerimiz aile merkezlerini çok sevdi. İnşallah sayılarını arttıracağız” dedi.