Mamak'ta YKS öğrencilerine moral

Mamak Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenledi

Mamak Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenledi. Mamak Belediyesi Şehitlik Kütüphanesi'nde YKS'ye bir gün kala gelecek hayallerle gelecek diyerek, istedikleri üniversiteler ve bölümlerini balonların üzerine yazan gençler, balonları gökyüzüne uçurdu. Renkli balonların süslediği gökyüzü, kısa süreliğine rengarenk bir görüntüye büründü.

“Onların hayallerini yalnız bırakmamak için buradayız”

Gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Uyanık kütüphanelerimizde gençlerimize yalnızca kitap okuyup, ders çalışacak ortamlar sunmakla kalmayıp çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Gençlerimizle birlikte hayallerini paylaştık. Onların hayallerini yalnız bırakmamak için buradayız. Hayal gücü, eğitim alanında kullanıldığı zaman da mükemmel sonuçlar ortaya koyacaktır. Çok çalıştılar, çok yoruldular. Şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı. YKS Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.