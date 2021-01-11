İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak'ta yol açma çalışmaları hızla sürüyor

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak'ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi Binbaşı Sokak ve Çamlıbel Sokak'ta yol açımı çalışması gerçekleştiriyor.


Geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin 810 metre imarlı yol açımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahallede toplamda bin 4 yüz metre yol açacaklarını söyledi. İmar yollarını açarken, bölge sakinlerine modern bir şehirde yaşama ayrıcalığını sunan sosyal tesisleri de inşa ettiklerini belirten Başkan Köse şunları kaydetti:


“Belediyemiz yol açımında kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek yollar inşa ediyoruz. Açtığımız yollar hem mahallelerin değerini arttırıyor hem de ulaşımı rahatlatıyor. Yeni yollar hem Güzel Mamakımza değer kazandıracak hem de hemşehrilerimiz daha güzel bir ortamda yaşama imkanı sunacak. Mamak adeta yatırım şantiyesine döndü. Gayretlerimiz neticesinde ilçemiz geleceğe çok daha güçlü bir biçimde yürüyor. Bu yollar aslında imar ve şehircilik problemlerini tamamlamış Mamak'ın değerine değer katan çok önemli yatırımlar oluyor. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.