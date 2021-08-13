Mamak'ta yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Alt yapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak'ta Haziran ve Temmuz ayında toplam 25 bin 863 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken Ağustos ayında ise 17 bin 310 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Mamak Belediyesi ilçe genelinde mimari yapılar kadar, yolların da iyileştirilmesi hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Alt yapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak'ta Fen İşleri Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz ayında toplam 25 bin 863 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken Ağustos ayında ise 17 bin 310 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

“Mamak'ın geleceğine yapılan yatırımdır”

Hiçbir noktayı göz ardı etmeksizin çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak'ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.