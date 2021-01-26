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Mamak'ta Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi hizmete açıldı

Mamak Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi’nde inşa edilen Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi hizmete açıldı.

Mamak Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi'nde inşa edilen Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi hizmete açıldı.


Bilim sanat merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Köse, "Kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçemizde ve bölgede yaygın olarak yapılmasına önem veriyoruz. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle belediyemizin kültür ve sanat noktasında yapacağı çalışmalar büyük bir ivme kazanacaktır" dedi.


Rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında sosyal belediyeciliğin önem verilen konuların başında yer aldığını ifade eden Köse, Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi'nin Kıbrıs Mahallesi'nde kültür ve yaşam merkezi olacağını belirtti. 11 bin 945 metrekarelik alanda yapılan tesiste yer alan spor salonunda kayıtların alınmaya başlandığı ve kütüphanenin de hizmete açıldığı duyuruldu. Ayrıca tesisin Selçuklu mimarisi konseptiyle 3 kattan oluştuğu belirtilirken, tesis içinde 3 bin 920 metrekarelik pazaryeri, dükkanlar, bay-bayan mescit, zabıta karakolu, aile merkezi, kütüphane, spor salonu, yemek salonu ve 700 metrekarelik açık teras gibi bölümlerinde yer aldığı duyuruldu.

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