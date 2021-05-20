Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Mamak'ta coşkuyla kutlandı.

Mamak Belediyesi, Mamak genelinde günün erken vakitlerinden akşamın ilerleyen saatlerine varana kadar bayram coşkusunu vatandaşlara yaşatmak için etkinlikler düzenledi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mamak'ta da saatler 19.19'u gösterdiğinde Mamaklılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik kapsamında Mamak Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Belediyeye ait sesli anons araçlarından yükselen İstiklal Marşı'na vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.

"Ülkemizin geleceği için gençlerimize güveniyoruz" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gönül isterdi ki daha kalabalık olalım, daha büyük etkinlikler yapalım ama sizlerin sağlığını düşündüğümüz için kontrollü bir şekilde bayram kutlaması yapıyoruz. Önümüzdeki sene bayramı daha coşkulu, Mamaklı hemşehrilerime yakışır bir şekilde kutlayacağız. Gençlerimizle birlikte Türkiye'mizin çağın gereklerine uygun bir şekilde her alanda kalkınmış bir ülke olması için gece gündüz durmadan yorulmadan çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını gençlerimizle birlikte muhafaza edeceğiz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ezelden hür yaşamış bir milletin ebediyen hür yaşayabilmesi için canını feda etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.