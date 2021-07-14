Mamak'taki camilerde bayram temizliği

İlçe sakinlerinin ibadetlerini gönül rahatlığı ile hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi için ekipler cami halılarını yıkama makineleri ve deterjanlı sularla yıkıyor.

Mamak'taki camilerde camlar siliniyor, kapılar, duvarlar temizleniyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacını kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Mamaklı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor. Öte yandan Mamak Belediyesi tarafından camilerin bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yürütülüyor.

“Temizlik çalışmalarına hız verdik”

Fiziki hizmetlerin yanında ibadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kurban Bayramı öncesinde camilerimizin temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Camilerimiz bizim kutsal mekanlarımız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve steril ortamlarda yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz de camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Yaşamın her alanında Mamaklı hemşerilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz” dedi.