Mamak'taki cinayete tanık olan esnaf o anları anlattı

Ankara'da aralarında para meselesi olduğu iddia edilen iki arkadaşını sokak ortasında kurşunlayan Sinan Bayat, arkadaşlarından Mürsel Acar'ın ölümüne, Erdoğan Çakmak'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından kaçan Bayat'ın saklanmak için gittiği iş yerinde ise bir hafta önce öldürdüğü başka bir arkadaşının cansız bedeni bulundu. Olaya tanık olan esnaf ise yaşanan dehşet dolu anları anlattı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kombi dükkanı işleten Sinan Bayat (70) bir süre önce dolandırıldığı iddia edilen Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemede bir erkek cesedine daha rastladı. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

“Yerde yatan şahıs inliyordu”

Cinayet anına şahit olan çevre esnafından Vural Sayımlar, şahısların olaydan önce saatlerce sohbet ettiklerini söyleyerek, “Olaydan önce orada oturuyorlardı. Birbirleriyle iki üç saat sohbet ettiler. Ben dükkanda oturuyordum. Birden silah sesleri duydum. Kafamı bir kaldırdım, birisi bir tarafa gidiyordu, diğeri başka bir yere düşmüş, diğeri de vuruldum diye kaçıyordu. Yaralılardan birisi taksiye bindi. Hastaneye gitti. Diğerini de ambulans aldı götürdü. Yerde yatan şahıs inliyordu. Yaklaşıp nabzına baktım. Ben de ambulansı arayın diye bağırdım. Kafasının üzerine yatıyordu. Sedyeye bindirilirken gördüm göğsü kanlar içindeydi. Polis ekipleri geldiler, etrafa bant çektiler, incelemelerde bulundular. Olaydan önce saatlerce sandalyede oturdular. Aralarında bir problem yok gibi görünüyordu” ifadelerini kullandı.

“Yerde yatan kişi hiç kıpırdamıyordu”

Bir diğer esnaf Hacı Veli Kargın ise dört kez silah sesi duyduğunu belirterek, “Ben dükkanda çalışıyordum. Dört el silah sesi duydum. Dışarıya çıktığımda şahıs yerde yatıyordu. Sonrasında buralar kalabalıklaştı. Herkes buraya geldi. Ambulans ve polisler geldi. Saldırıya uğrayan şahsı ambulansla götürdüler. Dışarı çıktığımda yerde yatan bir kişi vardı. Hiç kıpırdamıyordu. Herkes etrafına toplandı. Ateş eden şahsı görmedim ama elini kolunu sallayarak kaçtığını söylediler. Yaralılardan birisi taksiyle gitmiş hastaneye” dedi.