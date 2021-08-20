Mamak'taki lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı

Geçtiğimiz yıl Mamak Gökçeyurt'ta bulunan 24 dönümlük alanda 20 bin lavantanın dikimini gerçekleştirilen lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı

Geçtiğimiz yıl Mamak Gökçeyurt'ta bulunan 24 dönümlük alanda 20 bin lavantanın dikimini gerçekleştirilen lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ”Geçen sene ağustos ayında toprakla buluşturduğumuz lavantalarımızı, bu sene hasat sevincini yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toprak kokusunu özleyenleri lavanta bahçemizde buluşturduk” dedi.

Hasat şenliğine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Asuman Erdoğan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Elmadağ İlçe Başkanı Eyüp Tekiner, Mamak İlçe Jandarma Komutanı Necati İlhan, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk hasadın yapıldığı lavanta bahçesi, ilk nikaha da ev sahipliği yaptı. Ayşenur ve Burak çiftinin nikahını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kıydı. Nikah şahitleri ise Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ve Mamak Kaymakamı Ali sırmalı oldu.

Çam'dan Köse'ye teşekkür

Lavantanın güzellerinin gün yüzüne çıktığı lavanta bahçesine herkesin uğraması gerektiğini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, “Gerçekten çok güzel bir ortam. Bu kadar hızlı gelişim göstermesinden dolayı Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'yi tebrik ediyorum. Burası Ankara'nın doğal güzelliklerinden birine açılan bir kapı olacak” dedi.

"Mamak'ı aromatik bitkilerin merkezi yapmak istiyoruz"

Lavanta bahçesinin Mamak'a renk kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkartmak adına katma değeri yüksek ve alternatif ürünlerimizden biri olan lavantalarımızı geçen yıl toprakla buluşturmuştuk. Bugün ise hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasadını yaptığımız ürünlerimiz ise Mamak Kadın Kooperatifimiz (MAKKOP) tarafından gelir getirici ürünler haline dönüştürülerek, ilçemizin ekonomisine kazandırılıyor. Mamak'ı tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.