Mamak'tan gençlere yarıyıl sürprizi

Kitle sporları, doğa kampları, yaz okulları ve spor tesisleriyle fark oluşturan

Mamak Belediyesi'nin organizasyonunda 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Saat 10.00 - 13.00 arası 10-15 yaş grubundaki gençlere, kış turizmin cazibe merkezi olan Elmadağ Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Mamak Belediyesi Hizmet Binası önünden servislerle alınacak olan öğrenciler alanında uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerle, hem kayak yapmayı öğrenecek hem de karın tadını doyasıya çıkaracaklar.

Yarıyıl evde değil kayak merkezinde geçirilecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, “Karnelerini alan çocuklarımızı yarıyıl tatillerini evde geçirmemeleri için onları güzel Ankaramızın kış turizminde uğrak noktası olan Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle her çocuğumuz en az bir sporla ilgilensin istiyoruz” dedi.

Başvurular online internet üzerinden https://maya.mamak.bel.tr adresinden yapılacaktır.