İhlas Haber Ajansı

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Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris’teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" ifadeleri kullanıldı.

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