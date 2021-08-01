Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" ifadeleri kullanıldı.